Lucas Mazzo perdeu o olho na adolescência em jogo de paintball - Wander Roberto/COB

Publicado 22/07/2021 19:28

Tóquio - É possível enxergar nos olhos de Lucas Mazzo o orgulho de defender o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, literalmente. Aos 15 anos, o paraense que representará o país na marcha atlética que perdeu a visão do olho direito num grave acidente em um jogo de paintball. O trauma foi superado com a ajuda do esporte. Para celebrar a realização do sonho de disputar as Olimpíadas, Lucas foi presenteado com uma prótese ocular de vidro com a bandeira do Brasil, que usará durante a competição.



"Em 2009, eu levei um tiro de paintball no olho direito e perdi totalmente a visão. Passei por três cirurgias, reconstrução do globo ocular, da pálpebra e também do arco zigomático, que ficou praticamente destruído. Mas, a minha vida mudou quando eu vi pela primeira vez uma prótese ocular", disse Lucas, ao site do COB.

Natural de Belém, ele começou a praticar atletismo em 2011. A evolução o colocou no radar do programa olímpico do país. Durante o processo pela busca da classificação, Lucas fez a promessa de encomendar uma prótese com a bandeira do Brasil no dia que confirmasse a presença nos Jogos Olímpicos.

"O esporte me deu a oportunidade de conhecer vários países, culturas e pessoas diferentes. A única coisa que te limita é a sua mente. Se você pensa grande, pode conseguir coisas incríveis. E hoje eu estou realizando esse sonho de estar nos Jogos Olímpicos", destacou Lucas.

A sonhada estreia na prova de 20km da marcha atlética acontecerá no dia 5 de agosto, em Sapporo. Além de Lucas Mazzo, o brasiliense Caio Bonfim, de 30 anos, será o outro representante do país na modalidade.