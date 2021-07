Alison e Álvaro começaram com vitória nas Olimpíadas - AFP

Publicado 23/07/2021 23:06 | Atualizado 23/07/2021 23:26

O Brasil estreou com vitória no vôlei de praia masculino dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Nesta sexta-feira, já sábado no Japão, Alison e Álvaro Filho bateram os argentinos Julian Amado Azaad e Nicolas Capogrosso por 2 sets a 0 - parciais de 21/16 e 21/17 -.

Na segunda rodada, os brasileiros vão encarar os americanos Lucena/Dalhausser, e o duelo será na terça-feira à 00h (12h locais).

COMO FOI O JOGO:

O Brasil saiu na frente com um bloqueio de Alison em Capogrosso. Os argentinos responderam mantendo a igualdade no placar até o terceiro ponto. Após um erro de ataque de Azaad, a dupla brasileira fez 5 a 3. Mantendo sempre dois pontos de frente, os brasileiros marcou 9 a 7 numa bola colocada por Álvaro Filho. Pouco depois, Alison atacou forte e fez 11 a 10, determinando o tempo técnico.

Os brasileiros voltaram melhores da parada, abrindo 15 a 11. Em seguida, Álvaro encarou o bloqueio argentino e colocou 18 a 14 no placar. Com a vitória no set bem encaminhada, coube a Alison e Álvaro apenas administrarem o resultado até confirmarem a vitória no set por 21 a 16.

O segundo set iniciou equilibrado com os hermanos conseguindo liderar o placar em alguns momentos. Em uma largada de Capogrosso, o time argentino fez 4 a 3. Pouco depois, Alison foi bloqueado por Capogrosso, que deixou a sua equipe com dois pontos de frente: 7 a 5. O empate do Brasil só foi acontecer quando Alison fez 9 a 9. No lance seguinte, Álvaro virou para 10 a 9.

O lance deu confiança aos brasileiros, que conseguiram marcar 11 a 9 em uma linda jogada de Alison. Minutos depois, Alison subiu alto na rede e marcou 15 a 12. Os argentinos sentiram o golpe e passaram a ser dominados. os brasileiros fez 18 a 14 em um ponto de bloqueio, deixando a vitória bem encaminhada. E ela veio quando Alison fez 21 a 17 em um saque colocado, em um lindo "ace".