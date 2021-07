Qian Yang ganha a primeira medalha de ouro das Olimpíadas de Tóquio - AFP

Qian Yang ganha a primeira medalha de ouro das Olimpíadas de TóquioAFP

Publicado 23/07/2021 23:53 | Atualizado 24/07/2021 00:56

Rio - Saiu o primeiro ouro nas Olimpíadas de Tóquio. Na noite desta sexta-feira, a chinesa Qian Yang levou a melhor na carabina de ar 10m feminino, modalidade do tiro esportivo. Ela também quebrou o recorde olímpico da prova, com 251.8 pontos.

O ouro de Yang veio com emoção. Ela estava atrás do placar e precisou acertar um tiro praticamente perfeito para sair vitoriosa do Asaka Shooting Range.

Publicidade

Completando o pódio, Anastasiia Galashina, do Comitê Olímpico Russo, ficou com a prata, enquanto Nina Christen, da Suíça, ficou com o bronze.