Arthur Zanetti - Ricardo Bufolin/CBG

Publicado 24/07/2021 09:53 | Atualizado 24/07/2021 10:36

Rio - O medalhista de ouro em Londres e prata no Rio, Arthur Zanetti está em mais uma final das argolas. O ginasta conseguiu a quinta maior avaliação e se classificou para a disputa de medalha da categoria nos Jogos de Tóquio.

Além de Zanetti, o Brasil teve outras boas notícias neste sábado na ginástica artística. Caio Souza avançou a duas decisões: a do salto e a do individual geral. Diogo Soares também se classificou no individual geral. Por equipes, o Brasil ficou na nona posição, apenas 0,229 pontos atrás da Ucrânia, última classificada para a final.

No entanto, o dia não foi só de alegrias. Arthur Nory não conseguiu se classificar para as finais da barra fixa. Campeão mundial em 2019 no aparelho, o ginasta não repetiu o bom desempenho nas Olimpíadas de Tóquio e recebeu 14.133 de nota na fase classificatória disputada na madrugada deste sábado, terminando fora da zona de classificação.

Além disso, na disputa por equipes, o Brasil também não teve bom desempenho. A equipe ainda tem chances remotas de conseguir se classificar para a próxima fase e aguarda o desempenho das próximas seleções.