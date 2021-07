Brasil empatou com a Holanda - AFP

Brasil empatou com a HolandaAFP

Publicado 24/07/2021 10:08

Japão - Brasil e Holanda fizeram uma grande partida muito movimentada neste sábado pela segunda rodada do Grupo F no futebol feminino em Tóquio. Após estar atrás duas vezes no placar, a equipe verde e amarela buscou a virada, mas no fim cedeu o empate por 3 a 3 contra as atuais vice-campeãs mundiais.

Publicidade

A partida começou bastante movimentada. Com apenas dois minutos, a Holanda abriu o placar com Miedema. No entanto, o Brasil não se abateu e empatou Debinha logo aos 15 minutos do primeiro tempo.



A etapa complementar foi ainda mais animada. A Holanda voltou a ficar na frente, novamente com Miedema, após falha de Bárbara. Porém, o Brasil não desanimou e conseguiu buscar rapidamente a virada.

Publicidade

De pênalti, Marta empatou aos 18 minutos. Quatro minutos depois, Ludmila aproveitou confusão da defesa da Holanda e virou a partida. A vitória parecia vir, porém, aos 33 minutos, Dominique Janssen acertou bela cobrança de falta e deu números finais ao confronto.