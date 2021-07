Jogos Olímpicos de Tóquio - AFP

Publicado 24/07/2021 11:51

Rio - O começo dos Jogos Olímpicos tem sido uma boa para a audiência da Rede Globo. A emissora carioca experimentou uma melhora na audiência na madrugada e na manhã deste sábado, graças à seleção brasileira masculina de vôlei e a seleção brasileira feminina de futebol.

A vitória da seleção masculina de vôlei sobre a Tunísia por 3 a 0, em sua estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio, aumentou em 25% a audiência da TV Globo no horário no PNT. Foram 10 pontos de audiência e 32% de participação, dois pontos de audiência a mais que a média das quatro sextas-feiras anteriores.

No Rio de Janeiro, o aumento de audiência no horário foi de 20% na comparação com as quatro sextas anteriores – 12 pontos (dois a mais) e 33% de participação. Em São Paulo, a audiência no horário teve 11% de aumento na comparação com as quatro sextas anteriores – foram 10 pontos (um a mais) e 27% de participação.

O empate da seleção feminina de futebol com a Holanda, em sua segunda partida nos Jogos Olímpicos de Tóquio, dobrou a audiência da TV Globo no horário no PNT. Foram 12 pontos de audiência e 44% de participação, seis pontos de audiência a mais que a média dos quatro sábados anteriores.

No Rio de Janeiro, o aumento de audiência no horário foi de 86% na comparação com a média dos quatro sábados anteriores – 13 pontos (seis a mais) e 46% de participação. Em São Paulo, a audiência no horário teve 83% de aumento na comparação com a média dos quatro sábados anteriores – foram 11 pontos (cinco a mais) e 41% de participação.