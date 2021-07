Evandro e Bruno Schmidt estreiam com vitória no vôlei de praia - AFP

Publicado 25/07/2021 00:02 | Atualizado 25/07/2021 00:03

Japão - Foi no sufoco, mas o vôlei de praia voltou a trazer um bom resultado para o Brasil no segundo dia das Olimpíadas de Tóquio. Após as vitórias de Alison e Álvaro e Ágatha e Duda, na noite da última sexta-feira, Evandro e Bruno Schmidt entraram em quadra neste sábado e bateram por 2 sets a 1 a dupla chilena formada pelos primos Esteban e Marco Grimalt.

A dupla brasileira sobrou no primeiro set e não tomou conhecimento dos adversários. Explorando bastante o saque de Evandro, considerado o melhor do mundo, o Brasil não encontrou dificuldades para fechar o primeiro set em 21/15.

No segundo set, porém, a história foi diferente. Os primos chilenos cresceram no jogo e souberam explorar os erros cometidos pelos brasileiros, vencendo com tranquilidade por 21/16, levando a partida para o set de desempate.

Diferentemente dos dois primeiros sets, o último foi extremamente equilibrado, com as duas duplas sempre próximas no placar. Os Grimalt chegaram a abrir dois pontos em duas oportunidades, mas Evandro e Bruno não se entregaram e conseguiram buscar. Evandro fez o último ponto em lindo lance de ataque: 15/12.