Daniel Cargnin venceu egípcio na estreia das Olimpíadas - AFP

Daniel Cargnin venceu egípcio na estreia das Olimpíadas AFP

Publicado 25/07/2021 00:08

Tóquio - Esporte individual que mais garantiu medalhas para o Brasil - 22 no total -, o judô voltou a alimentar esperança da torcida com a vitória do gaúcho Daniel Cargnin sobre o egípcio Mohamed Abdelmawgoud, na categoria 66kg. Com paciência, ele avançou ao aplicar um ippon no ponto de ouro depois de uma equilibrada luta no tempo regulamentar, na noite deste sábado, no sagrado dojô do Nippon Budokan, construído para os Jogos Olímpicos de 1964.

13º colocado no ranking mundial, o brasileiro terá pela frente o o moldávio Denis Mdavieru. Equilibrada, a luta terminou sem pontos e uma punição para cada judoca. Na sequência, a paulista Larissa Pimenta, de 22 anos, enfrentou a polonesa Agata Perenc e também garantiu vitória na 'prorrogação'.

Publicidade

Com um wazari, ela confirmou a classificação para a próxima fase da categoria 52kg, após quase quatro minutos de luta no ponto de ouro. Larissa superou o início difícil, com duas punições por falta de combatividade. A próxima adversária será pedreira: Uta Abe, fenômeno do judô japonês, com dois títulos mundiais, aos 21 anos.