Daniel Cargnin se garantiu nas quartas de final da categoria até 66 kg - AFP

Daniel Cargnin se garantiu nas quartas de final da categoria até 66 kgAFP

Publicado 25/07/2021 02:09

Japão - O Brasil segue vivo na briga por medalhas no judô em Tóquio. Na madrugada deste sábado, Daniel Cargnin garantiu vaga nas quartas de final da categoria masculina até 66 kg ao derrotar o moldávio Denis Mdavieru com um wazari no ponto de ouro.

Porém, Larissa Pereira não teve a mesma sorte. A judoca brasileira acabou derrotada nas oitavas de final da categoria até 52 kg pela japonesa Uta Abe, bicampeã mundial. Ela acabou levando um ippon da adversária.

Publicidade

Nas quartas de final, Daniel Cargnin vai enfrentar o italiano Manuel Lombardo.