Daniel Cargnin venceu o italiano Manuel Lombardo nas quartasAFP

Publicado 25/07/2021 02:49

Japão - O Brasil está muito perto de conquistar mais uma medalha nas Olimpíadas de Tóquio. Na madrugada deste domingo, Daniel Cargnin venceu o italiano Manuel Lombardo, número 1 do mundo, e se garantiu nas semifinais do judô na categoria até 66 kg, ficando a uma vitória de garantir lugar no pódio.

A vitória de Cargnin veio com emoção. Após uma luta extremamente disputada, o judoca brasileiro conseguiu um wazari nos últimos segundos contra Lombardo para avançar na competição.

Na semifinal, Daniel Cargnin enfrentará o japonês Hifumi Abe. A luta está marcada para acontecer às 5h.