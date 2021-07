Simone Biles fez sua estreia nas Olimpíadas de Tóquio - AFP

Simone Biles fez sua estreia nas Olimpíadas de TóquioAFP

Publicado 25/07/2021 05:33

Japão - A estreia de Simone Biles nas Olimpíadas de Tóquio, na madrugada deste domingo, não foi como todos esperavam. O fenômeno da ginástica cometeu algumas falhas durante as execuções de todos os aparelhos. Mesmo assim, a americana se mostrou muito superior às rivais e mantém vivas as chances de ir a todas as decisões.

Biles já está garantida na decisão por equipes com os Estados Unidos, que no momento está na segunda colocação, atrás apenas do Comitê Olímpico Russo. A estrela americana lidera no individual geral e no salto, está em segunda no solo - mesmo tendo pisado fora do tablado após uma acrobacia - e tem boas chances na trave. Além disso, pode se garantir na decisão das barras assimétricas, o que não era esperado.

Publicidade

Simone Biles agora aguarda o desempenho de outros dois grupos que completaram a fase classificatória. Às 8h20, as brasileiras Flávia Saraiva e Rebeca Andrade entram em ação.