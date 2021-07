Daniel Cargni - Gaspar Nóbrega/COB

Japão - Não deu para Daniel Cargnin. Na manhã deste domingo, o judoca brasileiro foi derrotado pelo japonês Hifumi Abe na semifinal da categoria peso-meio-leve (até 66kg). Ele ainda luta pela medalha de bronze.

Cargnin não se intimidou com o adversário e partiu para cima desde o início. No entanto, Abe evitou bem as tentativas de golpe do brasileiro e conseguiu um ippon, que lhe garantiu a vaga na final.

Na disputa pelo bronze, Daniel Cargnin irá enfrentar o israelense Baruch Shmailov.