Ana Sátila - AFP

Publicado 25/07/2021 06:08

Japão - A canoísta Ana Sátila, 25 de anos, teve um ótimo desempenho no primeiro e segundo percursos do Slalom K-1 - feminino. Campeã mundial júnior em 2014, a mineira ficou em quinto lugar na primeira volta e em sétimo na bateria seguinte na madrugada deste domingo (25). Conquistando vaga para a semifinal dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que acontecerá na próxima terça-feira (28) às 2h (de Brasília).

No primeiro percurso Ana conquistou a marca de 108.22, ficando em quinto lugar, já a alemã Ricarda Funk foi a vitoriosa, atingindo o tempo de 101.90. Ao tempo que no segundo percurso quem saiu na frente foi a australiana Jessica Fox, que já foi prata em 2012 nos Jogos Olímpicos de Londres. E que dessa vez atingiu a marca de 98.46, sendo a única a conseguir um tempo menor que 100 na segunda volta. Enquanto que a brasileira ficou com 106.82.



Esta é a sua terceira participação nos Jogos Olímpicos, já que em sua estreia, na Londres-2012, a brasileira tinha apenas 16 anos. Na época, ficou em último lugar e também não conseguiu se classificar para a fase final quatro anos depois, no Rio-2016. Mas já com experiência, acredita ser possível levar a medalha de ouro para o Brasil dessa vez.