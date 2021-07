Wanderson Oliveira - AFP

Publicado 25/07/2021 07:49

Japão - O brasileiro Wanderson Oliveira começou bem sua caminhada nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Diante do sírio Wessam Salamana, que participa pela equipe olímpica de refugiados, o lutador de boxe levou a melhor e se classificou para as oitavas de final da categoria até 63 kg.

Atual 11º colocado no ranking mundial, Wanderson mostrou a sua superioridade e ganhou por decisão unânime. Agora vai ter pela frente Dzmitry Asanau, oponente de Belarus, que passou por Obada Alkabesh, da Jordânia, na estreia.



A vitória do brasileiro foi construída com muita tranquilidade durante os assaltos. Levando vantagem na decisão dos juízes nos dois primeiros rounds, Wanderson ainda fez a contagem ser aberta duas vezes para o sírio no terceiro, confirmando seu favoritismo.