Guilheme Guido avançou de fase - Alexandre Castello Branco/COB

Publicado 25/07/2021 08:31

Japão - O Brasil tem um representante na disputa das semifinais dos 100m costas. Guilherme Guido alcançou o 11º lugar e se classificou. Já Guilherme Basseto, apesar de ter feito um boa prova, acabou sendo eliminado da categoria.

Basseto foi o primeiro a entrar nas piscinas. O nadador terminou a segunda bateria na segunda posição, com 53.84 segundos, atrás apenas do alemão Marek Ulrich. Apesar disso, o seu tempo acabou não sendo suficiente.



Guido nadou logo em seguida, fazendo o tempo de 53.65s, mas fechando sua série na terceira colocação, atrás do chinês Jiayu Xu e do francês Mewen Tomac. O dono do melhor tempo foi o Kliment Kolesnikov, nascido na Rússia, com 52.15s.