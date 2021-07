André Jardine - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 25/07/2021 09:26

Rio - O Brasil empatou sem gols contra a Costa do Marfim na segunda partida dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ao fim da partida, o técnico da Seleção Olímpica, André Jardine, reclamou da expulsão de Douglas Luiz na disputa do primeiro tempo.

"O nosso entendimento é a de não compreensão da expulsão. Acabou interferindo muito na equipe, foi muito cedo, ainda mais enfrentando um time forte fisicamente, a exigência foi muito malta. A gente fica sem entender, ainda mais com intervenção usando o VAR, e chegar numa expulsão como essa", afirmou.

Apesar da desvantagem numérica, o Brasil foi superior na partida e teve chances de conseguir a vitória. O rendimento da Seleção foi destaca por André Jardine.



"Mas temos que valorizar também a demonstração que a equipe teve de espírito de grupo, todos se doando demais para defender. A gente acabou não recompondo com um volante, apostando na capacidade de Antony, Claudinho, Cunha e Richarlison de fecharem espaço e defender o centro do campo junto do Bruno Guimarães", disse.