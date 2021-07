Luisa Stefani e Laura Pigossi fizeram história em Tóquio - Reprodução

Luisa Stefani e Laura Pigossi fizeram história em TóquioReprodução

Publicado 28/07/2021 12:21

Japão - O quinto dia de competições nos Jogos Olímpicos de Tóquio não foi dos melhores para o Brasil. Além de não conseguir nenhuma medalha, o país ainda amargou derrotas nos esportes coletivos como vôlei de quadra e também no handebol. De ponto positivo, além da classificação do futebol masculino, a vitória história da dupla Luisa Stefani e Laura Pigossi nos tênis, que alcançaram pela primeira vez na história a semifinal nas duplas femininas.

Decepção na natação

Publicidade

Após um dia bastante positivo com a medalha de bronze de Fernando Scheffer, a natação brasileira não foi bem nesta quarta-feira. Léo de Deus, que havia feito o segundo melhor tempo na classificatória, ficou em sexto na final e saiu sem medalha no 200m borboleta. Em outra final, no 4x200m livre masculino, o Brasil também não conseguiu nenhuma medalha.

O país também não conseguiu avançar de fase com Larissa Oliveira nos 100m livre, com Vinicius Lanza e Caio Pumputis nos 200m medley e também no revezamento 4x200m livre feminino.

Publicidade

Irritação com arbitragem no judô

Em uma luta com decisão polêmica, tensa, dramática e decidida após mais de 14 minutos, Maria Portela perdeu para a judoca Madina Taimazova, do Comitê Olímpico Russo (ROC) e foi eliminada na categoria até 70 kg dos Jogos Olímpicos de Tóquio na madrugada desta quarta-feira (horário de Brasília). A brasileira recebeu três punições por falta de combatividade no golden score, que durou quase 11 minutos, e parou nas oitavas de final. Foi o combate mais longo do da Olimpíada no Japão até o momento. Ela teria acertado um wazari no tempo extra, mas o VAR não validou o golpe.

Publicidade

Já Rafael Macedo teve uma curta participação nos Jogos. Na noite desta terça-feira, o judoca brasileiro sofreu uma derrota relâmpago para Islam Bozbayev, do Cazaquistão, e se despediu dos Jogos de Tóquio.

Derrota no vôlei de praia

Publicidade

A dupla formada por Ana Patrícia e Rebecca sofreu a primeira derrota no vôlei de praia nos Jogos Olímpicos de Tóquio, na madrugada desta quarta-feira, pelo horário de Brasília. As brasileiras foram superadas pelas letãs Graudina e Kravcenoka por 2 sets a 1, com parciais de 21/15, 12/21 e 15/12

Adeus no badminton

Publicidade

A brasileira Fabiana Silva se despediu da Olimpíada de Tóquio nesta quarta-feira. A atleta do badminton perdeu sua segunda partida, no Parque Florestal Musashino, e não tem mais chances de avançar no Grupo H. Fabiana era estreante nos Jogos, embora tenha ido ao Rio-2016 como reserva e não chegou a competir.

Depois de conquistar a primeira vitória da história do Brasil no badminton nos Jogos Olímpicos, Ygor Coelho perdeu sua segunda partida por 2 sets a 0 para o japonês Kanta Tsuneyama, número 12 do mundo. As parciais do jogo desta quarta-feira foram 21 a 14 e 21 a 8. Com o resultado, o carioca de 24 anos está fora de Tóquio-2020.

Publicidade

História no tênis

Dupla formada de última hora para a Olimpíada, Luisa Stefani e Laura Pigossi venceram mais uma na madrugada desta quarta-feira, pelo horário de Brasília, e estão mais perto da medalha nos Jogos de Tóquio. De virada, derrubaram as americanas Bethanie Mattek-Sands e Jessica Pegula, cabeças de chave número quatro, por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/3 e 10/6, em 1h26min.

Publicidade

Nas mistas não deu para o Brasil. A dupla sérvia formada por Novak Djokovic e Nina Stojanovic precisou de 1h09 para vencer, nesta quarta-feira, os brasileiros Marcelo Melo e Luisa Stefani, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Com o resultado, os sérvios vão enfrentar nas quartas de final os alemães Laura Siegemund/Kevin Krawietz, que bateram os norte-americanos Bethanie Mattek-Sands/Rajeev Ram.

Brasileiro avança no tiro com arco

Publicidade

Frio, concentrado e preciso, Marcus D'Almeida fez história na madrugada desta quarta-feira (horário de Brasília) ao se tornar o primeiro brasileiro a avançar às oitavas de final de uma Olimpíada no tiro com arco. Para chegar a esse estágio em Tóquio, o arqueiro brasileiro deixou pelo caminho o britânico Patrick Huston e o holandês Sjef van den Berg.

Boxeador continua vivo na luta por medalha

Publicidade

O brasileiro Keno Marley derrotou o chinês Daxiang Cheng, nesta quarta-feira, em Tóquio, e garantiu presença nas quartas de final da categoria meio-pesado (até 81 quilos) no boxe dos Jogos Olímpicos. A luta foi paralisada no segundo round, após o lutador asiático sofrer um corte no supercílio direito por causa de uma cabeçada. Os cinco jurados apontaram Keno como vencedor: 20 a 18 (quatro vezes) e 20 a 17.

Brasileiros avançam na canoagem

Publicidade

Os brasileiros Ana Sátila e Pepê Gonçalves fizeram bonito na madrugada desta quarta-feira, pelo horário de Brasília, e avançaram às semifinais na canoagem slalom na Olimpíada de Tóquio. Competindo na cidade de Kasai, Ana se classificou no C1 (canoa), categoria feminina que entrou no programa olímpico nesta edição dos Jogos. Pepê vai disputar a semi no K1 (caiaque), após ficar em 10º no geral.

Brasil vence a Arábia e se classifica

Publicidade

O Brasil encontrou mais dificuldades do que o esperado, mas confirmou o favoritismo diante da Arábia Saudita, venceu por 3 a 1 e confirmou sua vaga no mata-mata dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Em Saitama, a seleção brasileira deslanchou no segundo tempo e chegou ao triunfo com gols de Matheus Cunha e outros dois de Richarlison, o nome do jogo e o novo artilheiro da competição. O Egito será o rival nas quartas.

Dia irregular na vela

Publicidade

Representantes do Brasil na classe 470 da vela, Henrique Haddad e Bruno Benthlem estrearam nas Olimpíadas de Tóquio, na madrugada desta quarta-feira, participando de duas regatas. Na primeira, a dupla teve um desempenho ruim e ficou em 16º lugar entre 19 competidores. Já na segunda, houve grande melhora com a conquista de um 3º lugar.

Atuais campeãs olímpicas, Martine Grael e Kahena Kunze não tiveram um bom dia nas regatas da classe 49er FX feminino. Com desempenho ruim principalmente nas duas primeiras, elas acabaram caindo da terceira para a quinta colocação geral. As velejadoras são consideradas esperança de medalha para o país.

Publicidade

Calderano dá adeus no tênis de mesa

O brasileiro Hugo Calderano perdeu, de virada, por 4 sets a 2, com parciais de 11/7, 11/5, 8/11, 7/11, 8/11, 2/11, para o alemão Dimitrij Ovtcharov, nesta quarta-feira, em duelo válido pelas quartas de final do torneio de tênis de mesa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Apesar de eliminado, Calderano obteve o feito de alcançar as quartas de final em olimpíada, o melhor resultado da história de um mesa-tenista não-asiático ou europeu.

Publicidade

Ginastas participam de final do individual masculino

A equipe brasileira de ginástica artística, na categoria masculina, saiu do Centro de Ginástica Ariake, nesta quarta-feira, sem nenhuma medalha no peito no individual geral, na Olimpíada de Tóquio-2020. Caio Souza e Diogo Soares não foram páreos às grandes apresentações do japonês Daiki Ashimoto, medalhista de ouro, que arriscou mais nas piruetas e teve mais precisão nos movimentos.

Publicidade

Brasil perde outra no handebol

A seleção brasileira de handebol masculino perdeu nesta quarta-feira a terceira partida na Olimpíada de Tóquio e segue sem vencer na competição, depois das derrotas para Noruega e França. O revés, desta vez, foi para a Espanha, por 32 a 25, e o resultado deixa o Brasil em situação difícil no Grupo A, permanecendo em quinto lugar - apenas os quatro primeiros de cada grupo avançam.

Publicidade

Brasil perde invencibilidade no vôlei masculino

O vôlei masculino do Brasil perdeu sua invencibilidade após duas vitórias seguidas. A derrota aconteceu de forma acachapante contra os atletas do Comitê Olímpico da Rússia. Foram 3 sets a 0 para os russos com parciais de 25x22, 25x20, 20x25