Rebeca Andrade - Gaspar Nóbrega/COB

Rebeca AndradeGaspar Nóbrega/COB

Publicado 28/07/2021 14:31

Rio - Após um dia sem medalhas, o Brasil terá novas disputas nos Jogos Olímpicos nesta noite de quarta e madruga e manhã de quinta-feira. As principais esperanças do país neste sexto dia de competições são a ginasta Rebeca Andrade, que disputa a final do individual geral da ginástica após ser a segunda melhor na fase classificatória, e na dupla feminina formada por Luisa Stefani e Laura Pigossi, que vão disputar a semifinal no tênis, e se vencerem garante ao menos a prata.

NOITE DESTA QUARTA-FEIRA (DIA 28/07)

Publicidade

21h30 - Rugbi de 7 - Feminino - Brasil enfrenta o Canadá

22h00 - Ciclismo - Masculino - BMX - Com a presença de Renato Rezende

Publicidade

22h20 - Ciclismo - Feminino - BMX - Com a presença de Priscilla Carnaval

23h00 - Handebol - Feminino - Brasil enfrenta a Espanha

Publicidade

23h00 - Remo - Skiff Simples - Masculino - Com a presença de Lucas Verthein

23h35 - Judô - Masculino - Categoria até 100 kg - Com a presença Rafael Buzacarini

Publicidade

MADRUGADA DE QUINTA-FEIRA (DIA 28/07)

00h00 - Vela - 470 - Feminino - Com a presença de Fernanda Oliveira e Ana Barbachan

Publicidade

00h05 - Vela - 49er - Masculino - Com a presença de Marco Grael/Gabriel Borges

00h05 - Vela - Laser - Masculino - Com a presença de Robert Scheidt

Publicidade

00h05 - Vela - Nacra 17 - Misto - Com a presença de Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino

00h40 - Judô - Masculino - Com a presença de Mayra Aguiar

Publicidade

01h05 - Vela - RS:X- Feminino - Com a presença de Patrícia Freitas

02h00 - Canoagem Slalom - C1 - Feminino - Com a presença de Ana Sátila

Publicidade

02h35 - Vela - Finn - Masculino - Com a presença de Jorge Zarif

03h00 - Vela - 470 - Masculino - Com a presença de Henrique Haddad e Bruno Bethlem

Publicidade

05h00 - Rúgbi de 7 - Feminino - Brasil enfrenta a França

05h00 - Boxe - Masculino - Peso Médio - Hebert Conceição enfrenta o chinês Erbieke Tuoheta

Publicidade

05h20 - Tênis - Feminino - Duplas - Luisa Stefani e Laura Pigossi encaram as suíças Bencic e Golubic

05h55 - Tiro com Arco - Feminino - Ane Marcelle dos Santos enfrenta a mexicana Ana Vazquez

Publicidade

MANHÃ DE QUINTA-FEIRA (DIA 29/07)

07h24 - Boxe - Feminino - Peso Mosca - Graziele de Jesus enfrenta a japonesa Tsukimi Namiki

Publicidade

07h40 - Vôlei de Quadra - Feminino - Brasil enfrenta o Japão

07h50 - Natação - 100m borboleta - Masculino - Com a presença de Matheus Gonche

Publicidade

07h50 - Ginástica Artística - Feminino - Individual geral - Com a presença de Rebeca Andrade

08h28 - Natação - 4 x 100m medley - Misto - Com a presença de Felipe Lima, Larissa Oliveira, Guilherme Basseto e Giovanna Diamante

Publicidade

09h00 - Vôlei de Praia - Feminino - Agatha e Duda enfrentam as canadenses Bansley e Brandie

10h00 - Vôlei de Praia - Masculino - Alison e Álvaro Filho encaram os holandeses Brouwer e Meeuwsen