Rebeca Andrade exibe sua medalha de prataAFP

Publicado 29/07/2021 11:33

Japão - Após conquistar a primeira medalha da história da ginástica artística feminina em uma Olimpíada, Rebeca Andrade dividiu os méritos pela premiação. Emocionada, a atleta, de 22 anos, dedicou sua medalha de prata no individual geral ao apoio que recebeu em sua carreira no esporte.

"Essa medalha não é só minha, é de todo mundo. Todo mundo sabe da minha trajetória, de tudo que passei. Se eu não tivesse cada pessoa dessa na minha vida, isso aqui hoje não teria acontecido", afirmou.

A paulista de Guarulhos, de 22 anos, pareceu não ter sentido a pressão por um bom desempenho, que aumentou depois de a favorita Simone Biles desistir de competir para cuidar de sua saúde mental. Mesmo sem a melhor ginasta da atualidade na disputa, Rebeca deu um show de talento e conquistou um resultado histórico no Centro de Ginástica de Ariake.



A brasileira, que nos Jogos do Rio tinha ficado na 11ª posição no individual geral, totalizou 57.298 pontos na soma dos quatro aparelhos, ficando na segunda posição. A medalha de ouro ficou com Sunisa Lee, dos Estados Unidos, e o bronze com Angelina Melnikova, do Comitê Olímpico Russo. Rebeca ainda vai atrás de mais dois pódios no Japão porque está nas finais de salto e do solo. E o ouro só não veio por causa de dois erros no solo, sua especialidade.