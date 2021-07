Brasil x Estados Unidos no vôlei masculino - AFP

Publicado 30/07/2021 01:46

Japão - O Brasil está muito perto de garantir vaga nas quartas de final do vôlei masculino nas Olimpíadas de Tóquio. Na madrugada desta sexta-feira, a equipe venceu de virada os Estados Unidos por 3 sets a 1, na Arena Ariake, e encaminhou sua classificação. As parciais foram de parciais 30/32, 25/23, 25/21 e 25/20.

O início já mostrou que a partida entre as duas equipes seria acirrada. O Brasil entrou desligado e o time americano marcou os cinco primeiros pontos da partida. No entanto, a Seleção conseguiu entrar novamente no jogo e equilibrou o confronto. No entanto, após um longo set, os Estados Unidos fecharam em 32/30.

A derrota parece ter feito o Brasil ficar ainda mais ligado. O time de Renan Dal Zotto passou a acertar mais o saque e encontrou a forma de jogar contra os americanos. Apesar de uma disputa equilibrada, o time brasileiro conseguiu fechar os dois sets seguintes em 25/23 e 25/21.

No set decisivo, os Estados Unidos conseguiram largar na frente, mas o Brasil em nenhum momento deixou o adversário se desgrudar no placar. Com Leal e Lucarelli imponentes no ataque, a Seleção conseguiu virar a partida e abriu uma boa vantagem no placar, fechando em 25/20 para vencer a partida.

Com a vitória, o Brasil torce por uma derrota de Argentina ou França, que encaram, respectivamente, Tunísia e Comitê Olímpico Russo, para carimbar sua vaga. A Seleção volta à quadra no próximo sábado, às 23h05, contra a França.