Macris, levantadora da seleção feminina de vôleiGetty Images

Publicado 30/07/2021 15:23

Tóquio - Notícia preocupante para o técnico Zé Roberto Guimarães, da seleção feminina de vôlei. Após ser retirada de quadra com uma lesão no tornozelo direito, a levantadora Macris pode desfalcar o Brasil até as quartas de final dos Jogos Olímpicos. Em exame realizado, foi constatada lesão parcial dos ligamentos e um estiramento da musculatura. A informação é do jornalista Bruno Voloch.

Com a hipótese de fratura descartada, mas ainda sim com uma lesão considerável, a jogadora está fora dos duelos contra Sérvia e Quênia, que encerram a fase classificatória do vôlei feminino. Roberta, levantadora que faz parte da rotação de José Roberto, irá assumir a posição enquanto Macris se recupera.

Ainda com pouco movimento do pé direito, local da lesão, a atleta deve começar a melhorar a partir do próximo domingo (01/08). Macris faz tratamento intensivo para poder retornar e ajudar na fase final da competição.

Uma saída para José Roberto Guimarães é, mesmo com toda limitação, utilizá-la numa inversão, tirando a jogadora da rede e evitado os saltos durante as partidas. Mesmo assim, a comissão técnica adota uma postura cautelosa para não prejudicar ainda mais o estado de Macris.