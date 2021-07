Nascida na Austrália, Jessica Fox compete pela Canoagem - Reprodução

Nascida na Austrália, Jessica Fox compete pela CanoagemReprodução

Publicado 30/07/2021 11:46

Japão - Um reparo curioso ocorreu durante a disputa da canoagem nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A australiana Jessica Fox teve um problema com seu caiaque e seu técnico usou uma camisinha para fazer o conserto da embarcação. O resultado? Jessica se recuperou e venceu o bronze.

O problema com o caiaque aconteceu durante as descidas do K1 e ocorreu na ponta da embarcação, que é feita de fibra de carbono.

Publicidade

CONTROLE DE PRESERVATIVO

O uso inusitado do preservativo vem em uma edição dos Jogos Olímpicos, em que as camisinhas só serão distribuídas aos atletas quando estiverem indo embora. A decisão veio para "evitar o contato físico desnecessário" em meio de preocupações com o Covid-19.

Publicidade

TRADIÇÃO

A distribuição de preservativo é uma tradição dos Jogos Olímpicos desde 1988, realizado em Seul, na Coreia do Sul, com a ideia de garantir o sexo seguro nas vilas olímpicas.

Publicidade

HISTÓRICO

A medalha de bronze veio na terça-feira, mas Jessica também venceu o ouro, na canoa, nesta quinta-feira, e se tornou a primeira atleta da história a vencer medalha no caiaque e na canoa.