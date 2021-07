Abner garantiu mais uma medalha para o Brasil - Gaspar Nóbrega/COB

Abner garantiu mais uma medalha para o BrasilGaspar Nóbrega/COB

Publicado 30/07/2021 10:24

Japão - O Brasil viveu um dia de vitórias e também de tristezas nesta sexta-feira em Tóquio. O principal destaque positivo ficou por conta de Abner Teixeira. Ao derrotar o rival da Jordânia, o brasileiro garantiu ao menos o bronze no boxe. Porém, o dia foi de dor para Maria Suelen. A judoca sofreu uma lesão grave no joelho durante combate e além de não poder mais competir em Tóquio, terá que se submeter a uma operação. A sexta-feira foi de eliminação para as meninas do Brasil no futebol. Após empate por 0 a 0 com o Canadá, o time comandado por Pia perdeu nos pênaltis e deus adeus ao sonho de uma medalha nos Jogos.

Primeira vitória no handebol masculino

A seleção brasileira masculina de handebol está viva nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Depois de perder os três primeiros compromissos, desencantou ao eliminar a rival Argentina, com 25 a 23, nesta quinta-feira, no Yoyogi National Gtmnasium, e depende apenas de uma vitória sobre a Alemanha, no sábado, para se garantir nas quartas de final.

Alison dos Santos avança nos 400m com barreira

O atletismo deu largada nos Jogos Olímpicos de Tóquio com uma comemoração e três frustrações para o Brasil. Alison dos Santos, o Piu, confirmou o favoritismo ao se garantir nas semifinais dos 400 metros com barreiras, no melhor resultado brasileiro na noite desta quinta-feira, pelo horário brasileiro (manhã de sexta no Japão). Fernando Ferreira e Thiago Moura foram eliminados no salto em altura e Altobeli Silva não avançou nos 3.000 metros com obstáculos.

Renato Rezende fica fora da final no ciclismo

Renato Rezende está fora das finais do ciclismo BMX na Olimpíada de Tóquio. O brasileiro ficou na sétima colocação da sua bateria na semifinal disputada na manhã desta sexta-feira no Japão (madrugada do Brasil pelo horário de Brasília). Apenas os quatro melhores colocados de cada semifinal avançam.

Brasil vence os EUA no vôlei de quadra

Nada como uma grande vitória após uma derrota dolorosa. Foi assim com a seleção brasileira masculina de vôlei na madrugada desta sexta-feira, pelo horário brasileiro, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Sem se abalar pelo revés diante do Comitê Olímpico da Rússia, o time comandado por Renan Dal Zotto superou o forte time dos Estados Unidos de virada, por 3 sets a 1, com parciais de 30/32, 25/23, 25/21 e 25/20.

Keno é eliminado nas quartas de final no boxe

Keno Marley perdeu do britânico Benjamin Whittaker, nesta sexta-feira, em duelo válido pelas quartas de final da categoria dos meio-pesados (até 81 kg) dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A decisão dos jurados foi dividida: três apontaram Whittaker como vencedor (todos 29 a 28) e dois foram a favor de Keno (também 29 a 28).

Pepê Gonçalves fica fora da final

O Brasil não terá representante na final da canoagem slalom nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Pedro Gonçalves, o Pepê, fez o segundo pior tempo da semifinal na madrugada desta sexta-feira (horário de Brasília) e ficou fora da lista com os dez finalistas na categoria K1 (caiaque). Ele levou três penalidades em sua descida e completou o percurso em 104s33, se despedindo na 19ª colocação.

Scheidt vive dia ruim e campeãs olímpicas melhoram na Vela

Após um dia de descanso na Olimpíada, as velejadoras brasileiras Martine Grael e Kahena Kunze reagiram na madrugada desta sexta-feira, pelo horário brasileiro (tarde no Japão), e subiram para o 3º lugar geral na classe 49er FX. As atuais campeãs olímpicas se destacaram com uma vitória, um 6º lugar e um 11º nas três regatas disputadas na Baía de Enoshima.

Beatriz estreia com vitória no boxe

Candidata à medalha de ouro, a boxeadora Beatriz Ferreira estreou com vitória fácil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, nesta sexta-feira, ao vencer a taiwanesa Shih-Yi Wu, por pontos, em decisão unânime dos jurados: 30 a 27 (quatro vezes) e 29 a 28 (uma).

Luana Lira não avança nos saltos ornamentais

Em sua estreia em uma edição dos Jogos Olímpicos, Luana Lira não avançou às semifinais dos saltos ornamentais. Na preliminar do trampolim de 3 metros, a brasileira fechou sua participação em Tóquio na 21ª colocação entre 27 competidoras e não conseguiu vaga entre as 18 semifinalistas na madrugada desta sexta-feira (horário de Brasília).

Baby perde para astro francês e não conquista medalha no judô

Bronze nas Olimpíadas de 2012 e 2016, o judoca Rafael Silva terminou sua participação em Tóquio apenas na sétima colocação. Na disputa da repescagem na categoria pesado (acima de 100kg), o brasileiro foi derrotado pelo francês Teddy Riner, em apenas 45 segundos de luta. Se vencesse, Rafael iria disputar mais uma vez a medalha de bronze.

Bruno Fratus avança e brasileiros são eliminados na natação

Uma das esperanças de medalha para o Brasil na natação, Bruno Fratus estreou bem nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O brasileiro venceu a sua bateria e avançou para as semifinais dos 50m livre nesta sexta-feira.

Após Bruno Fratus garantir a classificação para as semifinais dos 50m livre, foi a vez da brasileira Etiene Medeiros cair nas piscinas de Tóquio para buscar a classificação na mesma modalidade, porém, no feminino. Só que infelizmente, a brasileira não conseguiu avançar de fase nesta sexta-feira.

Não deu para o nadador brasileiro Guilherme Costa nos 1500m nado livre masculino. O brasileiro, de 22 anos, ficou em sexto lugar na sua bateria, disputada na manhã desta sexta-feira (horário de Brasília) e não avançou para a final dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

O Brasil está eliminado das finais dos 4x100m medley masculino. A equipe brasileira até conseguiu o tempo necessário para classificar, porém, acabou ficando de fora, porque a arbitragem julgou que um dos nadadores brasileiros acabou queimando uma das transições.

Brasileiros estreiam no hipismo

Os atletas brasileiros Marcelo Tosi e Rafael Losano estrearam nesta sexta-feira no Concurso Completo de Equitação (CCE) dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Montando Genfly, Marcelo conseguiu o 16º melhor tempo e Rafael acabou obtendo a 30ª melhor colocação. Ao todo, 42 cavaleiros se apresentaram durante sexta e quinta.

Manhã ruim no atletismo

A manhã desta sexta-feira não foi positiva para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio no atletismo. Duas atletas nascida no país ( Núbia Soares - salto triplo e Geisa Arcanjo - arremesso de peso) e a equipe mista nos 4x400m rasos não conseguiram avançar de fase nas classificatórias na Olimpíada.

Dupla brasileira continua com 100% de Tóquio

A dupla brasileira formada por Evandro Gonçalves e Bruno Schmidt venceu mais uma no vôlei de praia em Tóquio. Contra os poloneses Bryl e Fijalek, os brasileiros começaram atrás, mas buscaram a virada e venceram por 2 sets 1 nesta sexta-feira.