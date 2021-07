Bruno Fratus - AFP

Japão - O brasileiro Bruno Fratus garantiu vaga na grande final dos 50m livre, uma das provas mais clássicas da natação. Na semifinal disputada nesta sexta-feira, o nadador cravou o tempo de 21.60s e ficou na terceira posição, atrás apenas do americano Caeleb Dressel e do francês Florent Manaudou.

O Brasil tem história com a prova dos 50m livre. Em 2008, nas Olimpíadas de Pequim, César Cielo levou a medalha de ouro e quebrou o recorde olímpico, com 21.30s. O ex-nadador também é dono do recorde mundial, com 20.91s.

Bruno volta à piscina do Centro Aquático de Tóquio neste sábado, às 22h30, em busca de mais uma medalha para o Brasil. A natação já garantiu um bronze para o país nestas Olimpíadas com Fernando Scheffer, nos 200m livre.