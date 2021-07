Mayra Aguiar, bronze na categoria até 78kg, competirá na categoria peso-pesado no lugar de Maria Suelen, machucada - AFP

Mayra Aguiar, bronze na categoria até 78kg, competirá na categoria peso-pesado no lugar de Maria Suelen, machucadaAFP

Publicado 30/07/2021 23:26

Tóquio - Mayra Aguiar, medalha de bronze na categoria até 78kg, foi confirmada como substituta de Maria Suelen Altheman, machucada, na disputa por equipes de judô, uma novidade nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A presença na categoria peso-pesado, acima de 78kg, foi anunciada pela Confederação Brasileira de Judô.



Com 81,5kg, Mayra se encaixa na variação de 5% permitida em cada categoria, mas terá pela frente judocas mais pesadas do que ela. O peso de Mayra está dentro da variação de 5% permitida em cada categoria. Representante do Brasil na categoria, Maria Suelen sofreu, na quinta-feira, uma lesão no ligamento patelar do joelho esquerdo nas quartas de final.

Como não possui, reservas a seleção de judô recorreu a Mayra. A estreia do Brasil, que é um dos cabeças de chave, será entre o vencedor do duelo entre Holanda e Azerbaijão.