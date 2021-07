Time do Brasil na disputa do judô por equipes - AFP

Publicado 31/07/2021 02:24 | Atualizado 31/07/2021 02:35

Japão - O Brasil não irá brigar pela medalha de ouro no judô por equipes mistas. Na madrugada deste sábado, o time, formado por Larissa Pimenta, Daniel Cargnin, Maria Portela, Rafael Macedo, Mayra Aguiar e Rafael Silva, o Baby, foi derrotada pela Holanda por 4 a 2.

A França inaugurou o placar. Em uma luta equilibrada, Larissa Pimenta acabou recebendo três shidos e foi derrotada por Sanne Verhagen. Em seguida, o medalhista de bronze Daniel Cargnin fez um dos combates mais animados do duelo, vencendo Tornike Tsjakadoea com um wazari no golden score.

Na sequência, o Brasil viu a França abrir vantagem no placar e ficou pressionado. Maria Portela foi derrotada com um ippon no golden score por Sanne van Dijke, enquanto Rafael Macedo sofreu um estrangulamento de Noël van 't End.

Com o placar de 3 a 1 para os holandeses, o Brasil precisava vencer as duas últimas lutas para forçar o desempate. Mayra Aguiar manteve as esperanças ao derrotar Guusje Steenhuis com um lindo ippon. Porém, Rafael Silva, o Baby, fez uma luta ruim e foi desclassificado ao receber três shidos com menos de dois minutos de luta.

Agora, resta ao Brasil brigar pela medalha de bronze. A equipe volta ao tatame ainda nesta madrugada para enfrentar Israel na repescagem.