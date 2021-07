Brasil está fora da disputa por equipes no judô - AFP

Publicado 31/07/2021 03:18 | Atualizado 31/07/2021 03:20

Japão - O Brasil encerrou sua participação no judô dos Jogos Olímpicos de Tóquio sem conseguir a medalha na disputa por equipes mistas. Na madrugada deste sábado, o time brasileiro foi superado por Israel na repescagem por 4 a 2 e perdeu a chance de disputar o bronze. Mais cedo, a Seleção já havia perdido para a Holanda.

Na primeira luta, Eduardo Katsuhiro começou melhor para cima de Tohar Butbul. No entanto, foi envolvido na estratégia do israelense e acabou eliminado após três shidos. Na sequência, Maria Portela deixou tudo igual ao vencer Gili Sharir emendando um wazari com imobilização.

No terceiro duelo, Eduardo Yudy não foi bem e sofreu um ippon de Li Kochman, deixando Israel novamente à frente do placar. A medalhista Mayra Aguiar voltou a fazer grande exibição e deixou tudo igual ao vencer Raz Hershko por ippon.

Porém, nos dois últimos duelos, o Brasil não teve forças para manter vivo o sonho da medalha de bronze. Rafael Buzacarini foi finalizado por Peter Paltchik, assim como Larissa Pimenta, que foi derrotada por Timna Nelson-Levy.

Com a derrota, o Brasil termina sua participação no judô nas Olimpíadas de Tóquio com duas medalhas de bronze, conquistadas por Daniel Cargnin e Mayra Aguiar.