Ágatha e Duda venceram dupla argentina na estreia AFP

Publicado 31/07/2021 04:46

Japão - As duas duplas brasileiras do vôlei de praia conheceram neste sábado suas adversárias nas oitavas de final das Olimpíadas de Tóquio. Ana Pratrícia e Rebecca enfrentarão as chinesas Wang e X. Y. Xia, enquanto Ágatha e Duda pegam as alemãs Ludwig e Kozuch.

Ana Pratrícia e Rebecca, que foram derrotadas na última sexta-feira pelas americanas Kelly Claes e Sarah Sponcil, voltam às areias já neste sábado. As brasileiras encaram as chinesas, que foram uma das duplas favoritas ao pódio, a partir das 22h.

Já Ágatha e Duda jogarão no domingo, às 5h30. As adversárias, assim como as brasileiras, terminaram a primeira fase no segundo lugar de seu grupo.