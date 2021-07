Martine Grael e Kahena Kunze - AFP

Publicado 31/07/2021 07:58

Japão - Candidatíssimas a medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio, as campeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze tiveram uma alteração em sua classificação momentânea na Olimpíada, por conta de um recurso na classe 49er FX. Elas, que haviam terminado em primeiro lugar, após o último dia de regatas, acabaram ficando em segundo, porque a embarcação norte-americana acabou sendo punida e com isso, as holandesas Annemiek Bekkering e Annette Duetz ganharam uma posição e herdaram a primeira colocação.

Apesar da mudança, isso não altera o planejamento das brasileiras em relação a busca do ouro. Isso porque as holandesas têm a mesma pontuação de Martine e Kahena, ficando em primeiro somente por conta do critério de desempates. Com isso, para ficar com o segundo ouro olímpico seguido, a dupla brasileira precisa, assim como já precisava antes, terminar a última regata na frente das adversárias.



A final da classe será 49er FX na madrugada de segunda, com previsão de início para as 2h30. Vence quem tiver o menor número de pontos acumulados em todas as regatas. A Medal Race é disputada por dez embarcações e possui pontuação dobrada em relação às anteriores. Caso cheguem em quinto lugar, as brasileiras já garantem no mínimo o bronze