Brasil competiu nos 100m rasos em TóquioAFP

Publicado 31/07/2021 08:45

Japão - Três atletas brasileiros iniciaram a disputa dos 100m rasos neste sábado nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Paulo André Camilo será o representante do país nas semifinais da modalidade, ele chegou em terceiro lugar na sua bateria e conseguiu se classificar.

Outros representantes do país, Felipe Bardi e Rodrigo do Nascimento não conseguiram avançar. Paulo André Camilo conseguiu a marca de 10.17. A categoria vai ter um novo campeão em Tóquio, após a aposentadoria de Usain Bolt.



Eliminados do Brasil nesta prova, Rodrigo do Nascimento terminou na sexta posição com 10.24. Já Felipe Bardi ficou em quinto lugar com 10.26.