Brasileiras comemoram medalha histórica no tênis - AFP

Brasileiras comemoram medalha histórica no tênisAFP

Publicado 31/07/2021 09:10

Japão - As tenistas Luisa Stefani e Laura Pigossi fizeram história neste sábado em Tóquio. Na disputa do bronze nas duplas, elas derrotaram as russas Veronika Kudermetova e Elena Vesnina por 2 sets a 1 e conquistaram a primeira medalha da história do Brasil no esporte. Ao fim da partida, Laura Pigossi afirmou que ainda não estava acreditando no que havia acontecido nos Jogos.

Publicidade

"Não caiu a ficha, estou muito feliz por jogar minha primeira Olimpíada, e ganhar a primeira medalha do tênis. Jogar com a Lu, jogar pelo Brasil me emociona muito, jogo com o coração, não tenho palavras", afimou a atleta em entrevista ao SporTV.



As palavras foram praticamente repetidas por Luisa Stefani que ainda acrescentou a relação de parceria com Laura. As duas se classificaram para disputar os Jogos às vésperas do começo do torneio.

Publicidade

"Não caiu a ficha de quanto é importante, o fundamental foi a entrega uma pela outra, a confiança. Entramos no torneio aos 45 do segundo tempo e valeu a pena. Conseguimos representar o tênis brasileiro da melhor maneira", disse.