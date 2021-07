Luisa Stefani e Laura Pigossi - AFP

Publicado 31/07/2021 10:40 | Atualizado 31/07/2021 10:44

Japão - Neste oitavo dia de disputas em Tóquio, o Brasil conquistou a medalha mais surpreendente até o momento nos Jogos Olímpicos. Na disputa do bronze, Luisa Stefani e Laura Pigossi levaram a melhor sobre as rivais russas e conquistaram a primeira medalha brasileira da história do esporte. O feito é ainda maior, porque as duas conseguiram a classificação para a disputa às vésperas do começo da Olimpíada.

Bruno Fratus na final

Bruno Fratus confirmou a boa fase e garantiu seu lugar na final dos 50 metros livre, na noite desta sexta-feira, pelo horário brasileiro. O nadador registrou o terceiro melhor tempo das semifinais, empatado com o grego Kristian Gkolomeev. O brasileiro disputará sua terceira final consecutiva da prova em Olimpíadas.

Brasileiro dá adeus no tiro com arco

Dono do melhor desempenho de um brasileiro na disputa masculina do tiro com arco em uma Olimpíada, Marcus D'Almeida Vinicius se despediu dos Jogos de Tóquio na noite desta sexta-feira, no horário de Brasília (manhã de sábado no Japão). O arqueiro carioca enfrentou o italiano Mauro Nespoli no Parque Yumenoshima e foi derrotado por 6 a 0, em duelo válido pelas oitavas de final.

Brasileiras perdem, mas avançam no vôlei de praia

Ana Patrícia força o saque e manda para fora. O erro custa o terceiro set e o jogo com a parceira Rebecca. Com a derrota de virada para as americanas Kelly Claes e Sarah Sponcil, por 17/21, 21/19 e 11/15, as brasileiras não apenas perdem a chance de fechar em primeiro do Grupo D como terminam em terceiro. O set vencido, porém, garantiu vaga nas oitavas de final como melhor terceiro lugar, escapando da repescagem.

Campeão olímpico se classifica no salto com vara

O Brasil garantiu duas vagas nas finais do atletismo nesta sexta-feira à noite (manhã de sábado no Japão). Campeão e recordista olímpico no salto com vara ao alcançar 6,03 metros nos Jogos do Rio-2016, Thiago Braz defenderá seu título em Tóquio ao avançar com 5,75 metros. No arremesso do disco, Izabela da Silva lançou para 61,52 metros e se garantiu com a 12ª e última vaga por quatro centímetros.

Brasil se despede no rúgbi

Derrotada nos quatro jogos das fases anteriores do rúgbi de sete feminino, a seleção brasileira se despediu dos Jogos Olímpicos de Tóquio com vitória. As Yaras, apelido pelo qual o time é conhecido, ficaram com a 11ª colocação, a penúltima do campeonato, ao vencerem o Japão por 21 a 12 no Estádio de Tóquio, em jogo disputado para estabelecer a colocação final das equipes.

Despedida do judô

A seleção brasileira de judô se despediu dos Jogos Olímpicos de Tóquio sem a terceira sonhada medalha. Na madrugada deste sábado (horário de Brasília) o Brasil caiu para a Holanda nas quartas de final e, na repescagem, que valia o prosseguimento na busca pelo bronze, foi superado por Israel no Nippon Budokan, templo do judô. As lutas por equipes mistas são novidade no programa olímpico.

Nova derrota no handebol feminino

A seleção brasileira de handebol feminino perdeu, neste sábado, para a Suécia por 34 a 31. Com este resultado, a equipe vai precisar ao menos empatar com a França na última rodada, segunda-feira, para obter classificação para as quartas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Seleção feminina vence no vôlei

No desafio mais complicado na Olimpíada de Tóquio até agora, a seleção brasileira feminina de vôlei oscilou neste sábado, mas derrotou a forte Sérvia por 3 sets a 1, com parciais de 25/20, 25/16, 23/25 e 25/19. A quarta vitória da equipe veio sobre as atuais campeãs mundiais, consideradas as rivais mais complicadas do Grupo A.

Wanderson avança no boxe

Em uma luta muito disputada, o boxeador brasileiro Wanderson de Oliveira derrotou o bielorrusso Dzmitry Asanou, por pontos em decisão dividida dos jurados, neste sábado, em duelo válido pelas oitavas de final da categoria leve (até 63kg) e pode garantir uma medalha no próximo combate.

Brasileiras têm dia positivo e estão vivíssimas na busca do biolímpico na Vela

Após passarem toda a semana transitando entre a terceira e a quinta colocações na classe 49erFX nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, as velejadoras Martine Grael e Kahena Kunze encerraram neste sábado a fase de classificação em segundo lugar As atuais campeãs olímpicas chegaram em 12.º, 2.º e 10.º nas últimas regatas disputadas e ficaram com a segunda posição, com 70 pontos perdidos. As holandesas Annemiek Bekkering e Annette Duetz têm a mesma pontuação, mas vencem no critério de desempate Em terceiro estão as alemãs Tina Lutz e Susann Beucke, com 73. A "medal race" (regata da medalha) da classe 49erFX está programada para esta segunda-feira.

Paula Freitas se despede

Patrícia Freitas encerrou sua participação nas Olimpíadas de Tóquio na madrugada deste sábado. A brasileira, que chegou à regata da medalha na classe RSX da vela já sem chances de pódio, fechou a prova na oitava posição e em 10º lugar no geral.

Brasileiro avança nos 100m rasos

Três atletas brasileiros iniciaram a disputa dos 100m rasos neste sábado nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Paulo André Camilo será o representante do país nas semifinais da modalidade, ele chegou em terceiro lugar na sua bateria e conseguiu se classificar.

Outros representantes do país, Felipe Bardi e Rodrigo do Nascimento não conseguiram avançar. Paulo André Camilo conseguiu a marca de 10.17. A categoria vai ter um novo campeão em Tóquio, após a aposentadoria de Usain Bolt.

Brasileiros são eliminados no salto triplo

Representantes do Brasil no salto em distância masculino, Alexsandro Melo e Samory Fraga não conseguiram avançar para a final da categoria nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Os brasileiros conseguiram saltos válidos, mas distantes das marcas que garantiriam classificação.

Brasil vence Egito e se classifica no futebol

Mesmo com um futebol sem brilho, a seleção brasileira masculina de futebol derrotou o Egito, por 1 a 0, neste sábado, em Saitama, e se classificou para a oitava semifinal olímpica. Na terça-feira, o Brasil, ouro na Rio-2016, vai tentar uma vaga na final dos Jogos de Tóquio, em Kashima, diante de México ou Coreia do Sul. Espanha e Japão se enfrentam na outra semifinal.

