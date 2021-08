Laura Pigossi e Luisa Stefani receberam as medalhas de bronze - AFP

Publicado 01/08/2021 08:30

Japão - Um dia após conquistarem o bronze nos Jogos de Tóquio, a dupla brasileira formada por Laura Pigossi e Luisa Stefani receberam neste domingo a inédita medalha para o tênis do país. Elas levaram a melhor na disputa contra as russas Elena Vesnina e Veronika Kudermetova. Laura, que completa 27 anos na próxima segunda-feira, afirmou que recebeu o seu melhor presente.

"É meu aniversário e ganhei o melhor presente de aniversário da minha vida. Esse presente conquistado vale muito mais porque foi muito suor, muito choro", afirmou em entrevista à Rede Globo.

Já Luisa voltou a repetir que ainda não conseguiu refletir sobre o ocorrido, devido a emoção de conquistar uma medalha olímpica. Ela agradeceu por ter conseguido se superar e buscar o bronze.

"Acho que gratidão é a palavra da semana. Tudo que eu passei essa semana, todas as memórias, não estou sabendo como lidar com os sentimentos, com tudo o que está acontecendo. Só quero sentir essa medalha aqui. É um prazer enorme estar com essa medalha no peito. E essa aqui é pro Brasil", disse.