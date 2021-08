Marcell Lamont Jacobs - AFP

Publicado 01/08/2021 10:31

Japão - O mundo conheceu neste domingo o seu novo homem mais rápido. Trata-se do italiano Marcell Lamont Jacobs, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 após vencer a prova dos 100 metros rasos em 9s80. É, desde 2004, o primeiro campeão olímpico diferente de Usain Bolt. Por quase uma década inteira, o jamaicano reinou sozinho nas pistas com três ouros em sequência tanto nos 100 metros como nos 200 metros também. Agora, a coroa da prova mais veloz do atletismo está com Marcell Jacobs.



A medalha de prata ficou com o americano Fred Kerley, que fez 9s84. O canadense Andre De Grasse completou o pódio com 9s89.

A disparada explosiva de Marcell Jacobs rumo ao ouro foi impressionante e surpreendeu os seus adversários. Nos metros finais, já não havia mais quem o alcançasse. Jacobs se tornou o primeiro atleta europeu campeão olímpico dos 100 metros desde o britânico Linford Christie em Barcelona-1992.



A prova no estádio Olímpico de Tóquio foi marcada por muito suspense, com doses extras de adrenalina após o britânico Zharnel Hughes ser eliminado por queimar a largada. Na segunda, Jacobs se mostrou imbatível.



A bem da verdade é que a definição do novo campeão olímpico dos 100 metros foi bastante imprevisível. Desde a aposentadoria de Bolt, em 2017, ninguém se apresentou como protagonista na prova. Para completar, o campeão mundial Christian Coleman não participou dos Jogos de Tóquio após punição por recusa em fazer testes antidoping.



Até o ouro de Jacobs neste domingo, a disputa estava em aberto e vários candidatos bem cotados a um lugar no pódio ficaram pelo meio do caminho. Para se ter ideia, nenhum atleta jamaicano conseguiu vaga na final. Foi o caso de Yohan Blake, de 31 anos, campeão mundial em 2011 e prata na Olimpíada de Londres-2012.



Teve também o exemplo do americano Trayvon Bromell, dono do melhor tempo na temporada, com 9s77. Ele desembarcou em Tóquio super badalado, mas acabou falhando na semifinal ao correr em 10s e ficou fora da decisão. Pior aconteceu com o japonês Ryota Yamagata, dono do recorde nacional com 9s95, que parou ainda nas fase eliminatória. No final, quem levou a melhor foi Marcell Jacobs.