Rebeca Andrade conquistou o ouro no salto e a prata no geral individualAFP

Publicado 04/08/2021 07:56

Grande destaque do Brasil na Olimpíada de Tóquio-20020, com uma medalha de ouro e outra de prata, Rebeca Andrade foi a escolhida para ser a porta-bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento, no domingo. A ginasta de 22 anos, portanto, não retornará ao país nesta quarta-feira, como o restante da delegação de ginástica artística, e ficará na Vila Olímpica até o fim dos Jogos.

A homenagem a Rebeca não é para menos. Afinal, ela tornou-se a primeira mulher brasileira a conquistar duas medalhas numa mesma edição das Olimpíadas, além de ter sido a primeira ginasta do país a subir no pódio.



Além da prata no individual geral e do ouro no salto, Rebeca também ficou em quinto lugar no solo ao som de "Baile de Favela". Ela recebeu elogios da americana Simone Biles, que afirmou ter na brasileira como inspiração para superação. Afinal, antes de fazer história, Rebeca passou por três cirurgias que quase encurtaram a sua brilhante carreira na ginástica.



Em relação à cerimônia de encerramento, que será mais esvaziada, assim como aconteceu com a de abertura, o tema será “Mundos que compartilhamos”. A mensagem em meio à pandemia de Covid-19 será para que todos permaneçam unidos, dividindo momentos de alegrias e emoções, além de propor reflexão para o futuro.



A cerimônia também marcará a passagem para a próxima sede das Olimpíadas em Paris, em 2024.