Publicado 05/08/2021 00:21

Japão - Darlan Romani chegou perto, mas não conseguiu conquistar sua medalha olímpica. Na noite desta quarta-feira, o brasileiro bateu na trave e ficou na quarta colocação na final do arremesso de peso nas Olimpíadas de Tóquio.

Darlan alcançou a marca de 21.88m em seu primeiro arremesso e não conseguiu mais melhorar o número. O Estados Unidos fizeram uma dobradinha no pódio, com Ryan Crouser, que atingiu 23.30m, ficando com o ouro, e Joe Kovacs, com 22.65, com a prata. O bronze ficou com Tom Walsh, da Nova Zelândia, com 22.47.

Mesmo sem a medalha, a participação ainda é considerada uma superação para Darlan. Quinto colocado no arremesso de peso da Rio 2016, ele teve dificuldades em sua preparação, já que seu técnico é cubano e não conseguiu voltar ao Brasil após o início da pandemia devido ao fechamento das fronteiras. Além disso, passou por uma cirurgia de hérnia de disco.