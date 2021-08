Isaquias Queiroz levou o ouro na canoagem - Miriam Jeske/COB

Isaquias Queiroz levou o ouro na canoagemMiriam Jeske/COB

Publicado 07/08/2021 01:35

Medalhista de ouro na canoagem de velocidade C1 1000m nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Isaquias Queiroz não esconde a felicidade da sua grandiosa conquista, mas também não deixa de lembrar de quem vem sofrendo na pandemia. O brasileiro campeão olímpico aproveitou para dedicar sua medalha às pessoas que perderam um familiar para o novo coronavírus.

"Dedico muito a cada uma das famílias que perderam um ente querido para a Covid-19", disse Isaquias ao SporTV.



Isaquias foi o cara do C1 1000m em Tóquio-2020. Ele dominou todas as etapas da categoria e prometeu que faria de tudo para conquistar o ouro para o Brasil.



"Prometi e fui atrás. Feliz por dar essa medalha de ouro para vocês do Brasil. Era só um menino brincando com os amigos e hoje sou campeão olímpico. Eu quis e vim atrás - disse.



O ouro em Tóquio-2020 é a quarta medalha de Isaquias Queiroz em Olimpíadas. Ele já havia conquistado duas pratas e um bronze na Rio-2016.