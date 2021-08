Brasil x Argentina na disputa pelo bronze - AFP

Publicado 07/08/2021 04:01

Japão - Após quatro Olimpíadas seguidas indo ao pódio no vôlei masculino, o Brasil encerrou sua participação nos Jogos de Tóquio sem medalha. Na madrugada deste sábado, a Seleção teve uma atuação ruim e foi derrotada pela Argentina por 3 sets a 2 na disputa pelo bronze, com parciais de 23/25, 25/20, 25/20, 17/25 e 13/15.

O Brasil entrou em quadra aparentando estar disperso, ainda sentindo bastante a derrota para a Rússia na semifinal. Após passar a metade do primeiro set apático, a Seleção até tentou acordar após a entrada de Douglas, mas era tarde demais. O time ainda deu o azar de encontrar do outro lado Facundo Conte em um dia inspirado. O jogador fez nove pontos e ajudou a Argentina a sair na frente, fechando em 25/23.

Com o início ruim, o Brasil resolveu acordar no segundo set e entrou de vez na partida. A Seleção passou apostar em seu poder ofensivo, principalmente na bola com Wallace, que foi o maior pontuador do set ao colocar nove bolas no chão. Ainda sem uma grande atuação, mas se superando "na marra", o Brasil venceu por 25/20.

Após se encontrar no jogo, o Brasil não voltou a dar chances para a Argentina. O time de Renan Dal Zotto fechou o terceiro set em 25/20 e virou a partida. No entanto, a Seleção sofreu um apagão na etapa seguinte e fez seu pior set em toda Olimpíada. O saque errado de Lucarelli, que foi por baixo da rede e sacramentou a vitória Argentina por 25/17, foi o retrato da atuação do Brasil.

Na disputa do tie-break, o Brasil continuou com a postura apática vista no set anterior, com diversos erros bobos. A Argentina abriu larga vantagem no início, e a Seleção chegou a acordar e buscar o empate. No entanto, os argentinos fecharam o desempate em 15/13.

Agora, a torcida fica pelo vôlei feminino. As meninas do Brasil enfrentam os Estados Unidos na madrugada deste domingo, à 1h30, na disputa pelo ouro.