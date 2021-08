Daniel Nascimento passou mal e não completou a maratona - Reprodução

Publicado 07/08/2021 21:16

Japão - Daniel Nascimento esteve perto de brigar por mais uma medalha olímpica na maratona. Na noite deste sábado, o brasileiro chegou a liderar a prova, disputada em Sapporo, mas sofreu com o forte calor, passou mal e precisou abandonar a disputa.

Após 26 km, Daniel caiu no asfalto e ficou afastado do pelotão que liderava a prova. Ele ainda tentou voltar à disputa, mas caiu novamente alguns metros à frente e precisou de atendimento médico.

O ouro ficou com o queniano Eliud Kipchoge, a prata com o holandês Abdi Nageeye e o bronze com o belga Bashir Abdi.

O Brasil ainda contou com mais dois atletas na disputa. Daniel Chaves também não conseguiu completar a disputa, enquanto Paulo Roberto de Paula chegou nas últimas posições.