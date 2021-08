Hebert Conceição é ouro no boxe - Wander Roberto/COB

Publicado 07/08/2021 22:12

Japão - Campeão olímpico do boxe na categoria até 75kg, Hebert Conceição falou sobre o espetacular nocaute que lhe deu o ouro na luta contra o ucraniano Oleksandr Khyzhniak. O brasileiro admitiu que foi para cima do adversário porque sabia que havia perdido os dois primeiros rounds.

"Eu queria pelo menos dar um show no último round pra não passar vergonha na televisão. Pensei, vamos com tudo e deu no que deu", disse o pugilista ao SporTV.

"Com todo respeito, ele é um atleta muito bom. Admirável fisicamente, mas é muito sujo, vem com a cabeça para machucar, bate na nuca, cotovelo no pescoço. Eu pude mostrar que boxe não é sujeira, é a nobre arte, classe, consegui um nocaute lindo e estou muito feliz", completou.