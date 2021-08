Tandara - AFP

Publicado 08/08/2021 00:20

Japão - De volta ao Brasil após ser suspensa por potencial violação de regra antidopagem, Tandara está na torcida pela medalha de ouro do Brasil no vôlei. Através das redes sociais, a oposta mostrou apouio às companheiras, que lutarão pelo título na madrugada deste domingo, contra os Estados Unidos.

"Me preparei muito para esse momento, e com esse grupo formamos uma família. Mesmo com o coração partido, estou aqui de cabeça erguida desejando e mandando a mais pura e verdadeira energia para cada um que fez parte desta nossa caminhada à grande e sonhada final", escreveu.

"Nosso objetivo sempre foi ter a possibilidade de lutar pelo ouro, e que ele venha, nós merecemos. Essa equipe se dedicou dia a dia e trabalhamos muito, todas nós temos o mesmo sonho que é buscar o título olímpico, e individualmente temos vários outros sonhos. Chegou a hora de colher os frutos dessa dedicação, meninas! Estarei aqui torcendo por cada uma de vocês", completou.