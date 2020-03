Recém-contratado, Benítez não deve estrear pelo Vasco contra o Goiás; Guarín ainda é dúvida

Rio - O Vasco vive expectativa pela estreia do meia Martín Benítez, contratado recentemente junto ao Indepediente-ARG. Prevista estreia para a última semana, o jogador deve ficar mais alguns dias fora. Abel Braga afirmou que o atleta ainda não se recuperou 100% da lesão. O comandante ainda afirmou que Guarín, que não jogou contra o Volta Redonda, ainda é dúvida para o próximo jogo.



"Martín (Benítez) não acredito. Ele teve uma contusão contra o Fortaleza, no último jogo pelo Independiente. Ainda está treinando aquecimento separado. Vamos ver como vai reagir o Guarín, que foi vetado hoje. Vamos ser se recupera até quinta", comentou o técnico do Vasco em coletiva após o empate em 0 a 0 contra o Volta Redonda, no último domingo.



Irregular no Campeonato Carioca, o cruzmaltino joga nesta quarta-feira, contra o Goiás, pela Copa do Brasil. Em casa, o clube busca a vitória no jogo de ida da 3ª fase do torneio. A partida de volta está marcada para a quarta-feira da próxima semana, em Goiânia. Na primeira fase, o Vasco eliminou o Altos-PI, e na segunda, passou pelo ABC-RN.