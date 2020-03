Vasco vira a chave para afastar a crise em confronto com o Goiás

Rio - Com a paciência no limite, a torcida segue fiel ao Vasco, com ressalvas. Com 13 mil ingressos vendidos para o confronto com o Goiás, quinta-feira, em São Januário, pela Copa do Brasil, os vascaínos elegeram o técnico Abel Braga e presidente Alexandre Campello como os responsáveis pela crise dentro e fora de campo.

Sem vencer na Taça Rio, o risco de uma precoce eliminação é uma realidade. Com Fluminense, Macaé e Resende pela frente, o Vasco precisa emplacar uma sequência perfeita para não repetir o vexame da Taça Guanabara. Com quatro vitórias em 12 jogos em 2020, a missão não é fácil.

Por ora, o Vasco vira a chave para a Copa do Brasil. Afinal, R$ 2 milhões estão em jogo. Apesar da greve de silêncio , em razão do atraso do salário de dezembro e janeiro, os jogadores têm consciência de vencer e bem o primeiro jogo, pois a vaga à quarta fase pode garantir a verba que diminuirá o rombo com o grupo. Na arquibancada, contam com o apoio da torcida na cobrança à diretoria pelo pagamento em dia.

No olho do furacão, Abel Braga filtra a insatisfação de seus comandados. A dificuldade de fazer o Vasco evoluir, no entanto, é notória e preocupante. Com um elenco enxuto e recheado de promessas, o treinador tem fracassado no trabalho de evolução e consolidação da equipe como um todo.

A volta de Guarín contra o Goiás é um alento. Mas o torcedor não é bobo. Torce com plena consciência de que é preciso muito mais para o Vasco alcançar o nível de atuação dos arquirrivais Flamengo e Fluminense.

Com dívidas de sobra e dinheiro de menos, o clube mira oportunidades de mercado. De preferência, gratuitas, como Martín Benítez. Longe da forma física ideal, o armador é preparado para o clássico com o Fluminense, domingo, no Maracanã. Resta saber se o caldeirão já terá fervido até lá.