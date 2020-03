Rio - Nesta quarta-feira, o Vasco pagou parte dos atrasados ao elenco principal. O clube usou a verba pela classificação para segunda e terceira fase da Copa do Brasil para pagar a parte de dezembro que corresponde ao salário na Carteira de Trabalho.

O Vasco também deve pagar a segunda parcela referente ao mês de janeiro e fevereiro. Apesar da Justiça do Trabalho contabilizar as dívidas a partir do quinto dia útil, há um acordo entre o clube e os jogadores para que o pagamento seja feito no dia 20 a cada mês.

Em meio à cobranças do elenco, o presidente Alexandre Campello se reuniu com lideranças do elenco no CT do Almirante, antes do treino da última terça-feira. Na conversa, participaram líderes do elenco, como Fernando Miguel, Leandro Castán e Pikachu. A atividade foi fechada para a imprensa, mas o clima estava tenso no local e a segurança foi reforçada.

Além disso, também há dívida com os funcionários do clube. O Vasco ainda deve, para quem recebe acima de R$ 1,8 mil, os meses de dezembro, janeiro, fevereiro, 13º e férias.