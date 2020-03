Especulado no Vasco, Barroca liga para Abel Braga e revela decisão sobre o futuro

Rio - A possível demissão de Abel Braga, deixada no ar pelo próprio treinador na última quinta-feira, acendeu o alerta da diretoria vascaína. Nesta manhã, o nome que apareceu mais cotado para o cargo foi de Eduardo Barroca. No entanto, de acordo com o jornalista Mauro Cezar Pereira, o treinador do Coritiba já descartou ida para o Cruzmaltino e ainda teria ligado para Abel Braga.



O jornalista afirmou que o desejo de Barroca é permanecer no clube paranaense e manter a estrutura de trabalho que vem montando desde o ano passado. Segundo Mauro, o comandante ligou para Abel para se explicar que não estava disposto a tomar o lugar do treinador do Vasco. O Coritiba subiu recentemente para a Série A do Campeonato Brasileiro após dois anos na segunda divisão.



Com a recusa de Barroca, o Vasco trabalha, de acordo com o 'Uol', com as possibilidades de contratar Jair Ventura e Ramon Menezes. O ex-técnico do Botafogo, Santos e Corinthians está sem clube desde 2018, enquanto o ex-atleta seria uma solução caseira, vide que já é auxiliar técnico do clube carioca. A situação de Abel se agravou com a derrota para o Goiás, em casa, na Copa do Brasil.