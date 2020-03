Após resultados ruins, Abel Braga deixa o comando do Vasco

Rio - Chegou ao fim a terceira passagem de Abel Braga como técnico do Vasco. A decisão de sair partiu do próprio treinador e foi sacramentada em reunião na tarde desta segunda-feira. As informações são do site "Globo Esporte".

Além dos resultados ruins, a delicada situação financeira do clube também pesou na decisão de Abel. Ele já havia pensado em deixar o cargo após a derrota para o Goiás, na Copa do Brasil, mas foi convencido pelo presidente Alexandre Campello a seguir no cargo. Porém, a derrota para o Fluminense sacramentou a decisão do treinador.

Abel dirigia o Vasco desde o início do ano. Foram 14 jogos, com quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas.