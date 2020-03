Abel Braga afirma que escolheu momento de pausa para deixar o comando do Vasco

Rio - Com a derrota para o Fluminense chegou ao fim a passagem de Abel Braga pelo Vasco. Em nota oficial, o treinador revelou porque escolheu esse momento para pedir para sair do clube carioca. O técnico assumiu o comando do Cruzmaltino no começo do ano.

"Como falei na minha última coletiva, depois do jogo contra o Goiás, gosto muito do Vasco, do presidente, dos jogadores, da torcida e do ambiente de trabalho. Mesmo com a crise financeira, jamais faltou dedicação e entrega. Mas as coisas não estão acontecendo da forma como imaginamos. Assim, num momento em que os campeonatos estão parados por motivo de força maior, saio para que o clube encontre um profissional que tenha tempo para trabalhar e tentar os ajustes necessários. Fica o meu agradecimento a todos.”, afirmou.

Abel Braga, atualmente com 67 anos, dirigiu o Vasco em 14 jogos - com quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas (aproveitamento de 40,4%). Com ele, o time alvinegro foi eliminado na fase de classificação da Taça Guanabara (primeiro turno do Campeonato Carioca) e se classificou à 3ª fase da Copa do Brasil e à segunda da Copa Sul-Americana. Na Taça Rio, o segundo turno do Estadual, a vaga nas semifinais já é considerada improvável.