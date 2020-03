Rio - Por conta do novo coronavírus, o Vasco divulgou, na manhã desta terça-feira, que irá suspender todas as atividades no CT do Almirante até a próxima segunda (23).

A ideia inicial era que o elenco se reapresentaria nesta tarde. Não havia treino previsto, mas os jogadores seriam comunicados oficialmente sobre a saída de Abel Braga e os rumos do futebol.

Segundo o Cruzmaltino, na próxima sexta-feira será enviada uma nova atualização sobre a situação.