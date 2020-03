Musa do Vasco faz sucesso nas ruas do Paraguai. Confira as imagens!

Paraguai - A musa do Vasco Jamila Sandora consegui ganhar os holofotes fora do Brasil. Recentemente, ela participou de diversos programas de TV no Paraguai. A beldade também protagonizou um ensaio sensual nas ruas de Costanera de Assunção, cidade do país.



O sucesso da morena é tanto no Paraguai que, segundo ela, torcedores do Olímpia, tetracampeão do futebol paraguaio, tem pedido para que ela seja musa do time.



Jamila também é lutadora de MMA. No próximo dia 3, ela vai encarar a marroquina Rizle Zouak, que é faixa preta de judô. O duelo será na Bélgica no Ares Championship 2. A luta iria acontecer na última edição do evento, na cidade de Dakar, no Senegal, mas o octógono estava escorregadia devido ao sereno no local.



A atleta, que luta profissionalmente há 3 anos, venceu as 5 lutas que disputou. Ela também já participou de 13 competições de jiu-jitsu.