À procura de um substituto para Abel

Já de olho no mercado de treinadores para achar um substituto para Abel Braga, que pediu demissão na última segunda-feira, o Vasco recebeu o nome de Ricardo Gomes. O ex-zagueiro trabalhou na Colina na temporada de 2011, quando conduziu o clube à conquista da Copa do Brasil e foi vice-campeão brasileiro.

Naquele ano, inclusive, durante um clássico diante do Flamengo no Estádio Nilton Santos, que ainda se chamava João Havelange, o treinador sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), o que comprometeu sua vida profissional durante um longo período.

Apesar de ter uma história em São Januário, a torcida entende que outro técnico deveria ter uma chance para mostrar o seu valor, o atual interino Ramon Menezes. Nas redes sociais, a galera pede a efetivação do auxilar, que foi multicampeão pelo clube nos tempos de jogador.

Além de Ricardo Gomes, Eduardo Barroca, hoje no Coritiba, Thiago Larghi (ex-Atlético Mineiro) e até Argel Fucks, atualmente sem clube, também foram oferecidos aos dirigentes.

O novo treinador vascaíno terá que se adaptar às dificuldades financeiras do clube em contratar reforços, já que o clube enfrenta grave crise econômica.

Anunciado em 16 de dezembro, Abel Braga, de 67 anos, dirigiu o Vasco por três meses e deixou o clube na segunda-feira, um dia após a derrota por 2 a 0 para o Fluminense. Foram 14 jogos, com quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

ZÉ LUÍS PODE VOLTAR

Grande benemérito do Vasco, José Luís Moreira pode assumir a vice-presidência do Vasco. Ele ocupou o cargo durante uma das gestões do ex-presidente Eurico Miranda, que faleceu em março do ano passado.

De volta ao Brasil após 10 dias em Portugal, Zé Luís ficará em quarentena. Somente após uma reunião com o presidente Alexandre Campello ele será oficializado no cargo para definir os rumos do futebol vascaíno.